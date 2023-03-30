Талибы подвесили Камбарату? Компании и рынки №: 11 ( 1507)

Афганцы вмешались в раздел водных ресурсов Центральной Азии



Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек



КЫРГЫЗСТАН поставил на «паузу» свой водный «проект века» - Камбарату-1. Причина официально не афишируется, кивают лишь на то, что проект большой и международный. В нем участвует, кроме Кыргызстана, также Узбекистан и Казахстан. Обсуждается участие России, и не в последнюю очередь из-за того, что в раздел водных ресурсов региона вмешалось правительство движения «Талибан», которое не так давно полностью захватило власть в Афганистане. Талибы намерены реализовать два грандиозных проекта по забору воды из Амударьи, которые могут вновь обезводить Аральское море. Мало того, что почти каждый год перестрелки идут в Ферганской долине между кыргызами и таджиками, которые не могут поделить контроль за водными ресурсами, а в Кыргызстане раздел приграничного водохранилища с Узбекистаном стал поводом для выступлений оппозиции, так теперь в этот самый чувствительный стратегический вопрос региона влезли еще и радикальные власти Афганистана.