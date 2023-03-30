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4 апреля 2023 | выходит по пятницам | c 1992 года

Токаев и пустота
Editorials
№: 11 ( 1507)
30.03.2023 15:36:42
«Информационная доктрина Казахстана» не исправляет основные противоречия государственной политики в отношении СМИ

Людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте.

Из романа И.Ильфа и Е.Петрова «Золотой теленок»

ПОД ШУМОК ВЫБОРОВ в Казахстане был принят документ, который, похоже, должен определять новую реальность, в которой придется существовать казахстанской журналистике. В нем декларируется очень много чего хорошего, и направлена эта концепция, в целом, на благую цель – формирование независимого информационного поля страны, однако реальность, в которой мы существуем, демонстрирует совершенно противоположное. По иронии судьбы, почти одновременно с подписанием Токаевым этого документа в Казахстане сразу два журналиста получили свои приговоры по уголовным статьям, хотя до этого одним из «достижений» токаевской «либерализации» называлась именно декриминализация нарушений в рамках журналистской деятельности.

Инфляция отступила от максимума
Банки и финансы
№: 12 (1508)
04.04.2023 10:42:49
Нигмат РАМАЗАНОВ

Минувший месяц характеризовался снижением мировых цен на нефть, начавшемся во второй половине предыдущего года. Очевидно, это обстоятельство стало одним из факторов ослабления тенге по отношению к доллару и евро в марте, в то время как позиция национальной валюты относительно российского рубля укрепилась. При этом снижение стоимости валют основных торговых партнеров в среднем за март могло способствовать небольшому улучшению показателя месячной инфляции.

Талибы подвесили Камбарату?
Компании и рынки
№: 11 ( 1507)
30.03.2023 21:32:09
Афганцы вмешались в раздел водных ресурсов Центральной Азии

Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек

КЫРГЫЗСТАН поставил на «паузу» свой водный «проект века» - Камбарату-1. Причина официально не афишируется, кивают лишь на то, что проект большой и международный. В нем участвует, кроме Кыргызстана, также Узбекистан и Казахстан. Обсуждается участие России, и не в последнюю очередь из-за того, что в раздел водных ресурсов региона вмешалось правительство движения «Талибан», которое не так давно полностью захватило власть в Афганистане. Талибы намерены реализовать два грандиозных проекта по забору воды из Амударьи, которые могут вновь обезводить Аральское море. Мало того, что почти каждый год перестрелки идут в Ферганской долине между кыргызами и таджиками, которые не могут поделить контроль за водными ресурсами, а в Кыргызстане раздел приграничного водохранилища с Узбекистаном стал поводом для выступлений оппозиции, так теперь в этот самый чувствительный стратегический вопрос региона влезли еще и радикальные власти Афганистана.

Вашингтон играет по-крупному
Мир и политика
№: 12 (1508)
03.04.2023 11:22:58
Почему Америке по-прежнему есть дело до Центральной Азии?

Юрий Сигов, Вашингтон

Продолжающийся военный конфликт между Россией и Украиной по вполне понятным причинам столкнул прежде всего Россию и США. Без помощи Вашингтона Киев вряд ли бы долго продержался. Да и нынешняя борьба за сферы влияния в мире между двумя непримиримыми «партнерами» выходит далеко за границы центральной части европейской территории бывшего Советского Союза. Американцы хорошо поняли, что обратной дороги для России теперь нет. А соответственно и создавать ей проблемы желательно надо везде, где только можно. В том числе – и по ее нынешним постсоветским границам.

Наступление России заглохло
Мир и политика
№: 11 ( 1507)
31.03.2023 10:17:32
Очередь за контрнаступлением Украины

«ДН»

ЗА ПРОШЕДШИЕ недели ситуация на фронтах российско-украинской войны не претерпела больших изменений. Российские вооруженные силы и наемники ЧВК «Вагнер» продолжают бесконечный штурм Бахмута, добавив к этому также аналогичный «мясной штурм» поселка Авдеевка под Донецком. Вместе с тем, судя по тому, как разворачивается новая кампания по привлечению «добровольцев» и насколько ограничены возможности российской промышленности в выпуске новой бронетехники, есть все основания предполагать, что из-за высокого уровня потерь российское наступление заглохло, так и не начавшись. Ожесточенное сопротивление украинских военных выиграло Киеву время для подготовки собственного наступления, которое может начаться в конце этой весны.
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