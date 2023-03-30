Токаев и пустота
Editorials
№: 11 ( 1507)
30.03.2023 15:36:42
«Информационная доктрина Казахстана» не исправляет основные противоречия государственной политики в отношении СМИ
Людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте.
Из романа И.Ильфа и Е.Петрова «Золотой теленок»
ПОД ШУМОК ВЫБОРОВ в Казахстане был принят документ, который, похоже, должен определять новую реальность, в которой придется существовать казахстанской журналистике. В нем декларируется очень много чего хорошего, и направлена эта концепция, в целом, на благую цель – формирование независимого информационного поля страны, однако реальность, в которой мы существуем, демонстрирует совершенно противоположное. По иронии судьбы, почти одновременно с подписанием Токаевым этого документа в Казахстане сразу два журналиста получили свои приговоры по уголовным статьям, хотя до этого одним из «достижений» токаевской «либерализации» называлась именно декриминализация нарушений в рамках журналистской деятельности.
Людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте.
Из романа И.Ильфа и Е.Петрова «Золотой теленок»
ПОД ШУМОК ВЫБОРОВ в Казахстане был принят документ, который, похоже, должен определять новую реальность, в которой придется существовать казахстанской журналистике. В нем декларируется очень много чего хорошего, и направлена эта концепция, в целом, на благую цель – формирование независимого информационного поля страны, однако реальность, в которой мы существуем, демонстрирует совершенно противоположное. По иронии судьбы, почти одновременно с подписанием Токаевым этого документа в Казахстане сразу два журналиста получили свои приговоры по уголовным статьям, хотя до этого одним из «достижений» токаевской «либерализации» называлась именно декриминализация нарушений в рамках журналистской деятельности.
Инфляция отступила от максимума
Банки и финансы
№: 12 (1508)
04.04.2023 10:42:49
Нигмат РАМАЗАНОВ
Минувший месяц характеризовался снижением мировых цен на нефть, начавшемся во второй половине предыдущего года. Очевидно, это обстоятельство стало одним из факторов ослабления тенге по отношению к доллару и евро в марте, в то время как позиция национальной валюты относительно российского рубля укрепилась. При этом снижение стоимости валют основных торговых партнеров в среднем за март могло способствовать небольшому улучшению показателя месячной инфляции.
Минувший месяц характеризовался снижением мировых цен на нефть, начавшемся во второй половине предыдущего года. Очевидно, это обстоятельство стало одним из факторов ослабления тенге по отношению к доллару и евро в марте, в то время как позиция национальной валюты относительно российского рубля укрепилась. При этом снижение стоимости валют основных торговых партнеров в среднем за март могло способствовать небольшому улучшению показателя месячной инфляции.
Талибы подвесили Камбарату?
Компании и рынки
№: 11 ( 1507)
30.03.2023 21:32:09
Афганцы вмешались в раздел водных ресурсов Центральной Азии
Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек
КЫРГЫЗСТАН поставил на «паузу» свой водный «проект века» - Камбарату-1. Причина официально не афишируется, кивают лишь на то, что проект большой и международный. В нем участвует, кроме Кыргызстана, также Узбекистан и Казахстан. Обсуждается участие России, и не в последнюю очередь из-за того, что в раздел водных ресурсов региона вмешалось правительство движения «Талибан», которое не так давно полностью захватило власть в Афганистане. Талибы намерены реализовать два грандиозных проекта по забору воды из Амударьи, которые могут вновь обезводить Аральское море. Мало того, что почти каждый год перестрелки идут в Ферганской долине между кыргызами и таджиками, которые не могут поделить контроль за водными ресурсами, а в Кыргызстане раздел приграничного водохранилища с Узбекистаном стал поводом для выступлений оппозиции, так теперь в этот самый чувствительный стратегический вопрос региона влезли еще и радикальные власти Афганистана.
Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек
КЫРГЫЗСТАН поставил на «паузу» свой водный «проект века» - Камбарату-1. Причина официально не афишируется, кивают лишь на то, что проект большой и международный. В нем участвует, кроме Кыргызстана, также Узбекистан и Казахстан. Обсуждается участие России, и не в последнюю очередь из-за того, что в раздел водных ресурсов региона вмешалось правительство движения «Талибан», которое не так давно полностью захватило власть в Афганистане. Талибы намерены реализовать два грандиозных проекта по забору воды из Амударьи, которые могут вновь обезводить Аральское море. Мало того, что почти каждый год перестрелки идут в Ферганской долине между кыргызами и таджиками, которые не могут поделить контроль за водными ресурсами, а в Кыргызстане раздел приграничного водохранилища с Узбекистаном стал поводом для выступлений оппозиции, так теперь в этот самый чувствительный стратегический вопрос региона влезли еще и радикальные власти Афганистана.
Вашингтон играет по-крупному
Мир и политика
№: 12 (1508)
03.04.2023 11:22:58
Почему Америке по-прежнему есть дело до Центральной Азии?
Юрий Сигов, Вашингтон
Продолжающийся военный конфликт между Россией и Украиной по вполне понятным причинам столкнул прежде всего Россию и США. Без помощи Вашингтона Киев вряд ли бы долго продержался. Да и нынешняя борьба за сферы влияния в мире между двумя непримиримыми «партнерами» выходит далеко за границы центральной части европейской территории бывшего Советского Союза. Американцы хорошо поняли, что обратной дороги для России теперь нет. А соответственно и создавать ей проблемы желательно надо везде, где только можно. В том числе – и по ее нынешним постсоветским границам.
Юрий Сигов, Вашингтон
Продолжающийся военный конфликт между Россией и Украиной по вполне понятным причинам столкнул прежде всего Россию и США. Без помощи Вашингтона Киев вряд ли бы долго продержался. Да и нынешняя борьба за сферы влияния в мире между двумя непримиримыми «партнерами» выходит далеко за границы центральной части европейской территории бывшего Советского Союза. Американцы хорошо поняли, что обратной дороги для России теперь нет. А соответственно и создавать ей проблемы желательно надо везде, где только можно. В том числе – и по ее нынешним постсоветским границам.
Наступление России заглохло
Мир и политика
№: 11 ( 1507)
31.03.2023 10:17:32
Очередь за контрнаступлением Украины
«ДН»
ЗА ПРОШЕДШИЕ недели ситуация на фронтах российско-украинской войны не претерпела больших изменений. Российские вооруженные силы и наемники ЧВК «Вагнер» продолжают бесконечный штурм Бахмута, добавив к этому также аналогичный «мясной штурм» поселка Авдеевка под Донецком. Вместе с тем, судя по тому, как разворачивается новая кампания по привлечению «добровольцев» и насколько ограничены возможности российской промышленности в выпуске новой бронетехники, есть все основания предполагать, что из-за высокого уровня потерь российское наступление заглохло, так и не начавшись. Ожесточенное сопротивление украинских военных выиграло Киеву время для подготовки собственного наступления, которое может начаться в конце этой весны.
«ДН»
ЗА ПРОШЕДШИЕ недели ситуация на фронтах российско-украинской войны не претерпела больших изменений. Российские вооруженные силы и наемники ЧВК «Вагнер» продолжают бесконечный штурм Бахмута, добавив к этому также аналогичный «мясной штурм» поселка Авдеевка под Донецком. Вместе с тем, судя по тому, как разворачивается новая кампания по привлечению «добровольцев» и насколько ограничены возможности российской промышленности в выпуске новой бронетехники, есть все основания предполагать, что из-за высокого уровня потерь российское наступление заглохло, так и не начавшись. Ожесточенное сопротивление украинских военных выиграло Киеву время для подготовки собственного наступления, которое может начаться в конце этой весны.